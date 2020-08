Spiagge libere, Roma tra i 10 peggiori comuni d'Italia: la denuncia video di Legambiente su Ostia

Dopo il rapporto di Legambiente Lazio sulle concessioni demaniali nei 24 comuni costieri, è pubblicato oggi il Rapporto Spiagge 2020 nazionale di Legambiente: nel Lazio, su 243 chilometri di litorale sabbioso ci sono 3.217 concessioni di vario genere, tra queste sono 654 quelle per stabilimenti balneari e 105 per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici.

La percentuale di costa sabbiosa occupata da stabilimenti, circoli e campeggi è del 40,6% sul totale, metà classifica con il 7° posto per occupazione del litorale dietro a regioni meno virtuose tra le 15 costiere.



Dal rapporto emerge come sempre la condizione del Lungomuro, così come dal 2007 Legambiente ha battezzato la situazione di Ostia, piazzando Roma tra i 10 peggiori comuni d'Italia per la maggior occupazione di spiagge in concessione: con i suoi 13 km di costa e 61 stabilimenti, ci sono ben oltre il 50% di spiaggia occupata.

Per l'occasione Legambiente Lazio ha diffuso anche un video denuncia, una passeggiata di oltre 40 minuti, per 3.450 metri senza alcuna spiaggia libera.

!Nel Lazio c'è una buona norma che obbliga i Comuni a lasciare libera almeno la metà della spiaggia, va fatta però rispettare a Roma e da tutti i cinque comuni oltre il limite di legge - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - dove la libera fruizione del mare diventa una chimera di fronte a una costa invasa da stabilimenti. Oggi pubblichiamo il video per raccontare a chiunque, nonostante la notorietà negativa dell’inaccessibilità al mare della Capitale, l'incredibile situazione e la condizione assurda che si para davanti ai bagnanti sul litorale di Roma, nella porzione più invalicabile del Lungomuro. Nei cinque comuni fuorilegge si calpesta il diritto sacrosanto delle persone di andare in spiaggia senza dover pagare, i piani comunali di utilizzazione degli arenili sono lo strumento che dovrebbe far rientrare nella giusta proporzione le spiagge libere e quelle concesse, ma la situazione sembra essere immobile o peggiorare i più punti della costa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.