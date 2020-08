Rifiuti, assessore X Municipio incontra Zaghis: "Qualcosa in Ama non tornava. Senza personale la raccolta soffre"

Una settimana di polemiche. Un botta e risposta tra il X Municipio e Ama a suon di comunicati circa l'assenteismo eccessivo, denunciato dall'assessore all'ambiente del parlamentino di Ostia Alessandro Ieva.

Una critica piccata rimandata al mittente dalla municipalizzata di Roma tanto che gli elementi sciorinati da Ieva sono stati etichettati come "privi di qualsiasi fondamento secondo cui in servizio ci sarebbe solo il 35-45% della forza lavoro Ama" aggiungendo che il servizio di raccolta rifiuti è "regolare".

Uno scontro acceso, finito secondo Ieva dopo un confronto diretto con l'Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis: "Dovevo alzare ulteriormente il livello di attenzione su AMA perché qualcosa non mi tornava. Avevo bisogno di un confronto con l'Amministratore Unico della municipalizzata senza intermediari, un confronto diretto e schietto". Nell'incontro sono stati effettuati anche sopralluoghi di diverse ore sul territorio.

"La mia parola conta di più di quanto qualcuno possa pensare - aggiunge Ieva con una nota di polemica e qualche frecciata verso le opposizioni - nessuno è titolato a metterla in discussione come è accaduto proprio con l'ultimo comunicato di Ama o da parte di qualche povero sciacallo. I numeri sono freddi e non possono essere mistificati. I rifiuti restano a terra se non hai sbocchi per i processi di lavorazione e conferimento in discarica o perché non hai personale che li raccoglie. Sotto Covid si è verificata la seconda condizione soprattutto in fase 2, mentre in fase 1 la situazione era normale perché non c'erano zozzoni che gettavano rifiuti in giro".

"Con una flotta da rinnovare e senza nuove assunzioni, difficilmente una Azienda di 7.800 dipendenti di cui oltre 2.000 con L104 possa fornire servizi regolari ed efficienti. È inutile girarci troppo intorno, con questo numero di operatori o assumi o ottimizzi i servizi sapendo che non saranno mai sufficienti per una città di 3.000.000 di cittadini, che possono arrivare anche a 5.000.000 per il turismo. Roma non è paragonabile a nessun'altra città d'Italia", aggiunge Ieva che poi punzecchi ancora sulla gestione del PAP: "Per farla devi mettere in conto che il rapporto del servizio è di 4 a 1 rispetto alla raccolta stradale, quindi, per far funzionare un servizio che prima facevi con un mezzo e un conducente oggi ti occorrono 4 operatori e il mezzo".



"Sono il primo a voler aumentare la raccolta differenziatae, ma se dovessi governare un'Azienda di pubblici servizi farei i conti sulla mia capacità di erogare servizi e non su ciò che non ho. È come avere una Ferrari ma senza i soldi per il carburante, resta solo una bella Ferrari da mostrare". Insomma secondo l'assessore all'ambiente del X Municipio: "In queste condizioni, una raccolta differenziata di prossimità con cassonetti intelligenti sarebbe il giusto compromesso con l'obiettivo di assumere nuovo personale, rinnovare il parco mezzi, contrastare l'evasione Ta.Ri. e quindi lavorare per una raccolta differenziata spinta".



Quindi l'assessore è passato alle criticità del X Municipio: "Ostia e l'entroterra hanno criticità diverse sia per la loro conformazione urbanistica sia per il tipo di servizio di raccolta. In questo periodo ad Ostia è mancata la raccolta delle foglie, la pulizia delle strade e dei marciapiedi, mentre lo svuotamento dei cassonetti è funzionato regolarmente come per il progetto Pronto Mare sul litorale Romano. L'entroterra, servita completamente dal Porta a Porta, invece ha subito disservizi nei ritiri con il salto della raccolta delle varie frazioni, soprattutto dell'organico. Sono cresciuti inoltre i tempi di rimozione dei rifiuti attorno alle campane per la raccolta del vetro e degli indumenti, dello spazzamento e diserbo di strade e marciapiedi. C'è comunque da tenere conto che le utenze fantasma incidono negativamente sulla qualità del servizio".



"Non è poi così difficile capire - conclude Ieva- che senza personale e una flotta ancora da modernizzare, soprattutto nel periodo di Covid, non riesci ad erogare regolarmente i servizi. Un concetto semplice che a qualcuno dovrò spiegare con un disegnino, soprattutto a quei politici che non sarebbero in grado nemmeno di amministrare un condominio, figuriamoci una città come Roma".