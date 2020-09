VIDEO | Ostia, Raggi in sella alla bici inaugura la nuova ciclabile. La Lega: "Erano assembrati"

Caschetto e bici. Virginia Raggi ha inauguato, sabato 5 settembre ad Ostia, la pista ciclabile che, nei giorni scorsi, tanto aveva fatto discutere.

"La ciclabile sul lungomare di Ostia era attesa da oltre trent'anni da tutti i cittadini del territorio. . ha detto la Sindaca - Una promessa sempre mancata, che noi abbiamo reso realtà e inaugurato ieri pomeriggio: è stata una festa, una pedalata organizzata direttamente da cittadini e associazioni, alla quale ho avuto il piacere di partecipare".



La pista si snoda per 4,7 km e si unisce a quella di Ponente di circa 2 km, dove a giorni partiranno i lavori che consentiranno di riqualificarla totalmente. "Il nostro intervento comprende anche il riposizionamento dei parcheggi, le aree di carico e scarico, i parcheggi per disabili che sono stati aumentati e le aree per le emergenze, i parapedonali, le bande plastificate e la segnaletica verticale. - ha aggiunto - L'evento di ieri pomeriggio ha mostrato come la partecipazione attiva dei cittadini e la capacità di programmazione delle istituzioni possano e debbano procedere a insieme. È questa la strada su cui intendiamo andare avanti".

E prossimamente inizieranno i lavori anche per una seconda pista. Circa 1800 gli appassionati (dati del X Municipio) delle due ruote che hanno preso parte alla pedalata di ieri pomeriggio organizzata da un gruppo di associazioni. Con partenza dal simbolo di Ostia, il Pontile, i cicloamatori hanno percorso la pista ciclabile fino a raggiungere piazzale Cristoforo Colombo per poi tornare indietro. Cinque chilometri sul Lungomare di Ostia percorsi anche con monopattini.

Contenta anche la minisindaca Giuliana Di Pillo: "La pista ciclabile del lungomare si è riempita di persone. Dopo anni di attesa finalmente si è realizzato il sogno dei tanti che aspettavano questo momento. È stata una festa bellissima".

E proprio l'affollamento non è andato giù alla Lega che accusa: "Erano tutti in assembramento rigorosamente senza mascherina e dopo le 18, in barba alla normativa vigente. Ma non erano loro quelli del rispetto delle regole che volevano metterci in quarantena dopo la manifestazione del 2 Giugno? Ridicoli a 5 stelle. Vergogna".