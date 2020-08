Ostia, ciclabile a 5 Stelle tra buche e gradini: pronti question time e un esposto. Anche i vigili sono preoccupati

La nuova pista ciclabile di Ostia non piace a tutti. Anzi. Il progetto, voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle e presentato dalla sindaca Virginia Raggi, nella giornata del 4 agosto ha preso vita.

Sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare, saranno cinque i chilometri di pista ad appannaggio degli amanti della due ruote che vanno ad aggiungersi ai due già esistenti da via Giuliano da Sangallo al Porto Turistico di Roma.

La ciclabile bidirezionale transitoria sarà in adiacenza al marciapiede, lato mare, in direzione piazzale Cristoforo Colombo. La corsia lato entroterra sarà interessata dal restringimento della corsia di marcia ad unica corsia e il transito dei mezzi pubblici in direzione piazzale Cristoforo Colombo transiterà su un percorso alternativo interno e parallelo al Lungomare con relative fermate mentre le attuali verranno temporaneamente soppresse.

Entusiasti i grilli. Per Paolo Ferrara, consigliere comunale, è una "rivoluzione". Più netta la mini sindaca Giuliana Di Pillo: "Chi fa le polemiche e critica l'iniziativa, non vuole il bene di Ostia".

Pronto un esposto

Non è però tutto rose e fiori. Alcuni tratti, infatti, sono attraversati da buche o da gradini, quelli dei marciapiedi. Insomma, un pericolo pubblico secondo molti.

Labur, Laboratorio urbanistico di Ostia, riguardo alla illegalità della pista ciclabile ha già presentato un esposto infatti: "E' una illegale pista ciclabile disegnata su fondo stradale dissestato, ad agosto, senza informare la Polizia Locale e ATAC. Realizzata come misura antiCovid. Questa follia del M5S di Ostia costerà molto cara ai responsabili".

Gli attacchi delle opposizioni

Anche la politica si è mossa. Mariacristina Masi di Fratelli d'Italia: "Chiederemo subito una Commissione alla presenza della Polizia locale perché non vorremmo che queste iniziative improvvisate e raffazzonate possano mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini".

Di parere simile Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio: "Ho presentato una questione time alla presidente Di Pillo e all'assessore competente affinché chiariscono l'iter messo un campo".

Le perplessità dei vigili

Perplessi, e molto, anche i vigili. Raffaele Paciocca, RSU CISL FP, sindacalista della polizia locale di Roma Capitale sottolinea: "Le piste ciclo-pedonali possono rappresentare senza dubbio alcuno un incentivo alla mobilità alternativa e soprattutto in località turistiche una iniziativa lodevole, a patto però che siano realizzate in pieno ossequio ai criteri di sicurezza della utenza. Proprio per questo non possiamo che stigmatizzare lo scarsissimo coinvolgimento della Polizia Locale X Mare, con cui per altro erano già sorti attriti per la prima ipotesi di pedonalizzazione. Preoccupa sinceramente la tendenziale promiscuità di alcuni tratti che saranno percorsi tanto da mezzi pesanti quanto dalle biciclette, senza che ad oggi sia chiaro il sistema di protezione tra carreggiata percorsa dai veicoli e la pista ciclo-pedonale vera e propria".

Ma non solo. "L'estensione chilometrica della ciclo-pedonalizzazione è assai vasta e il sistema viario in quei chilometri presenta caratterizzazioni morfologiche assai differenziate. Preoccupa quindi, in termini di carico viabilistico, anche il sostanziale trasferimento forzato di posti auto e il transito dei bus nelle strade interne, con la non remota possibilità di un aumento del traffico viabilistico in strade che hanno minore ampiezza, con conseguenze facilmente immaginabili", ha concluso Paciocca. Alcune buce sono state sistemate oggi, alla meno paggio, come testimonia la foto qui in fondo all'articolo.