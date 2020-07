Ostia, una passerella fino al mare: la spiaggia diventa accessibile anche per i disabili

Una lunga passerella da ieri collega il molo con una spiaggia di Ostia Ponente. I lavori, terminati mercoledì scorso, consentiranno anche lo spostamento su carrozzelle.

“È per noi una soddisfazione grandissima - dichiarano in una nota congiunta la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e il Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza Alessandro Ieva - quella di dare la possibilità di accedere alle spiagge anche a chi ha difficoltà motorie e la riposta più bella ci è giunta da un gruppo di cittadini che, dopo aver atteso per anni di poter usufruire degli arenili, ieri sera ha stappato una bottiglia di spumante per festeggiare la conclusione dell’intervento. Se tutto ciò potrà migliorare un po’ la loro qualità di vita è già un grande risultato”.