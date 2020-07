Ostia, le ruspe a cinque stelle liberano la spiaggia: all'ex Arca ora un bando per attività sportive

Prima l’abbattimento delle strutture irregolari, poi la bonifica infine l’avvio di attività anche sportive e manifestazioni culturali mediante la pubblicazione di un bando.

È questo il destino di una delle spiagge di Ostia, un tempo sede dello stabilimento balneare Arca che l’amministrazione a Cinque Stelle ha smantellato per liberare la spiaggia. “Stiamo riportando la legalità dove l’illecito la faceva da padrone” ha detto la sindaca Virginia Raggi annunciando la restituzione dell’area ai cittadini.

Era lo scorso mese di marzo quando Raggi e la presidente del x Municipio Giuliana De Pillo, annunciavano l’ingresso delle ruspe sull’arenile e i progetti che sarebbero stati realizzati su questa parte di spiaggia. Negli anni, la presenza di una struttura fatiscente aveva cancellato il ricordo di uno stabilimento balneare diventando giaciglio di senza fissa dimora. Le operazioni di bonifica, costate 130mila euro, hanno “liberato” l’arenile.

Intanto, l’amministrazione a cinque stelle del municipio X lancia il bando per consentire ai cittadini di vivere la spiaggia: “Abbiamo pensato di predisporre un avviso pubblico per una manifestazione di interesse in via sperimentale rivolta ad associazioni che possano offrire attività temporanee sportive gratuite sulla spiaggia libera del lungomare Vespucci 10 e nel rispetto delle normative anti Covid-19, già dai primi giorni di agosto per essere nuovamente riproposta” hanno annunciato la presidente Giuliana Di Pillo e l’assessore all’ambiente Ieva.

“Il lavoro che stiamo portando avanti a Ostia è una vera e propria rivoluzione e non ha precedenti: su questa spiaggia in particolare eravamo intervenuti a marzo per abbattere le strutture irregolari e bonificare l’intera area. Ora ritorna ai cittadini più bella, più sicura e decorosa” ha commentato la sindaca dalla sua pagina Fb.