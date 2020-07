Ostia Antica s'illumina di nuovo: arrivano 14 punti luce a led

Non solo i monumenti storici nel cuore di Roma, le nuove luci arrivano anche per le strade dei quartieri più periferici: dopo aver rinnovato l’illuminazione del Pantheon, di piazza del Popolo e del Borgo di Ostia Antica, ecco 14 nuovi punti luce a led nel quadrante di via Gavio Massimo, via Luciano Laurenzi e via Anselmo Banduri ad Ostia Antica Saline.

Oltre all’aspetto strettamente estetico, la nuova illuminazione darà ai residenti anche maggiore sicurezza. Il potenziamento elettrico, frutto di una stretta collaborazione con Acea, va a completare l’opera di riqualificazione del quartiere dove si è provveduto anche alla riasfaltatura delle strade.

“Si tratta di una nuova tappa del piano illuminazione che stiamo sviluppando su due direttrici, dal centro alla periferia. Da un lato, l’illuminazione artistica per la valorizzazione del nostro patrimonio monumentale e per il rilancio turistico in questa delicata fase post lockdown. Dall’altro, il rafforzamento e rinnovo dell’illuminazione pubblica per garantire decoro, sicurezza e vivibilità al territorio e ai quartieri. Inoltre, questi progetti sono orientati alla sostenibilità e al risparmio energetico. Gradualmente infatti stiamo trasformando e adeguando gli impianti, sostituendo le vecchie lampade con luci a LED di ultima generazione” - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Uno dei nostri obiettivi è sempre stato il non lasciare nessuno indietro. Il potenziamento dell'illuminazione di via Gavio Massimo, via Laurenzi e via Banduri ad Ostia Antica - il commento della presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo - è un risultato importante in tale ottica".

