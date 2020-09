Ostia, lavori sul cavalcavia della Roma Lido: cambia la viabilità nel quartiere

Sono iniziati questa mattina gli interventi manutentivi sul cavalcaferrovia della linea ferroviaria Roma-Lido.

Da un sopralluogo effettuato alle fine di settembre dai tecnici del Dipartimento SIMU è emerso che la struttura necessita oltre che di opere di manutenzione, anche di lavori che riguardano i marciapiedi.

"Per questo motivo si è reso necessario effettuare da parte della Polizia Locale Roma Mare, una disciplina di traffico (DDVO/58004/2020) sia veicolare che pedonale", spiega il X Municipio.

In Viale della Vittoria (cavalcaferrovia), nel tratto compreso tra piazza Enrico Millo e viale Paolo Orlando, divieto di transito veicolare e pedonale;

In Piazza Enrico Millo, nell'intersezione con il cavalcaferrovia di viale della Vittoria, obbligo di proseguire dritto e chiusura al transito pedonale delle scale che collegano il cavalcaferrovia di viale della Vittoria a via Agostino Scaparro ed a via Angelo Bertolotto.