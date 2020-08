Ostia, demolizione e rimozione dell'asfalto: chiuso primo cavalcavia fino al 12 settembre

Lavori in corso ad Ostia, con il primo cavalcavia che resterà chiuso per due settimane. A renderlo noto è il X Municipio: "Si comunica che dalle 7.30 del 31 agosto 2020 e fino al 12 settembre 2020, avranno inizio i lavori di manutenzione del cavalcavia ferroviario di Via Gaetano Chierchia sopra passante la ferrovia Roma-Ostia Lido. La zona sarà, pertanto, chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra Via Paolo Orlando e Piazza Gregorio Ronca".

L'intervento, esteso anche ai marciapiedi, consiste nella demolizione e rimozione della pavimentazione stradale fino alla soletta di calcestruzzo, l'impermealizzazione dell'implacato, rimessa in quota dei cigli dei marciapiedi e il rifacimento della pavimentazione stradale.