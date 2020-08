Ostia, nella nuova spiaggia libera SPQR il servizio di salvataggio lo faranno i cani-bagnino

Prosegue il rapporto di collaborazione tra il X Municipio e la Scuola Cani Salvataggio Centro-Meridionale nell’abito del progetto “Estate Sicura” e contribuirà al rilancio d’immagine del tratto di arenile, un tempo 'Stabilimento L’Arca' in concessione, oggi Spiaggia Libera S.P.Q.R recuperata e restituita ai cittadini, accogliente, sicura e soprattutto libera.



"Abbiamo previsto l’attivazione di una postazione fissa di sicurezza integrata il martedì e il giovedì presso la Spiaggia Libera S.P.Q.R. per tutto il mese di agosto, mentre nel mese di settembre le postazioni saranno due nei fine settimana, che potranno arrivare fino a tre su nostra richiesta e in base alle disponibilità dei volontari", dichiara il Vicepresidente e Assessore all'Ambiente, Territorio e Sicurezza del Municipio Roma X Alessandro Ieva.



"Per ognuna delle postazioni, verranno dislocate due Unità Cinofile, ogni Unità Cinofila SICS è costituita da un cane addestrato e brevettato al salvataggio nautico e da un operatore/conduttore, anch’egli brevettato come assistente bagnante. La coppia uomo/cane, è in grado, da sola, di trainare a riva, anche da grandi distanze, fino a tre persone contemporaneamente e riceve una preparazione che gli permette di operare in qualsiasi condizione meteomarina e da qualsiasi mezzo nautico", aggiunge Ieva.



"L’attività di salvataggio attraverso le Unità Cinofile è volta alla salvaguardia della vita umana in acqua e contribuirà a diffondere nella popolazione ed in particolar modo tra i giovani, la cultura del rispetto degli animali e dell’ambiente, dando un tangibile esempio di utilità dell’animale e di integrazione tra uomo e natura", ha poi concluso.





