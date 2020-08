Ostia, lo scafo dorato di 48 metri fa tappa al Porto Turistico: noleggiarlo costa 300mila euro a settimana

Tappa al Porto Turistico di Roma per il 48 metri Khalilah, diretto all'Argentario. La particolarità dello scafo dorato non passa certo inosservata.

A pubblicare la foto dello scafo dorato è stato proprio il Porto Turistico che ha anche descritto le particolarità dello scafo d'oro: "Le linee moderne, disegnate da Palmer Johnson assieme allo staff della Bugatti, rendono questo yacht tutto in carbonio davvero unico. Dotato di 5 cabine in grado di ospitare massimo 11 ospiti, viene noleggiato per la crociera ad un costo base di 300mila euro a settimana".