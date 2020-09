Ostia Nuova, le case del Comune cadono a pezzi: calcinacci crollano per le scale

Paura ad Ostia Nuova dove, in una delle palazzine del comune di Roma di via Antonio Forni, si sono verificati dei crolli. A denunciarli sono stati gli stessi cittadini che hanno allertato i vigili del fuoco che hanno transennato alcune scale e rimosso i calcinacci crollati da alcuni solai e balconi.

Secondo Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio, sulla questione c'è un "rimpallo di competenza e mancanza di richiesta di ondi per la manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione": "Gli interventi del dipartimento dopo tantissimi solleciti riguardano solo la manutenzione ordinaria, cosa che non è più accettabile e non in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini che ormai vivono in uno stato di perenne pericolo. La drammatica situazione richiede interventi di manutenzione straordinaria in modo rapido e risolutivo".

"E' assurdo che in questi 5 anni l'amministrazione non abbia investito fondi per la manutenzione straordinaria fregandosene dello stato di degrado e pericolo in cui vivono tantissimi cittadino nelle case di proprietà del Comune. - tuona Picca - Un intero quadrante di città abbandonato a se stesso e un'amministrazione che si cela dietro la frase ormai stucchevole".

Secondo Davide Bordoni, anche lui della Lega, il "Comune viene a transennare e poi sparisce" e per gli interventi di consolidamento e ripristino "nessuno si è visto". "Le triste mania di pecettare tutto con le reti arancioni è sfuggita di mano: le strutture tubolari in ferro arrugginito sono parte integrante del paesaggio urbano degradato. Uno scempio a cui i cittadini non possono abituarsi, Comune e Municipio diano segni di vita", ha scritto in una nota il consigliere capitolino della Lega.