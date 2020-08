Infernetto Bears, inizia la nuova avventura: ecco la squadra della Serie C Femminile

Il direttore tecnico Roberto Paciucci e il direttore sportivo Massimiliano Arena insieme al Coach Dario De Rocchis, al capitano Daniela Battisti e alla giocatrice Claudia Bolena sono pronti a partire. La squadra di basker degli Infernetto Bears ha presentato la squadra della Serie C.

"Per prima cosa ci tengo a ringraziare gli Infernetto Bears che hanno sposato da subito la 'causa' di questo gruppo di ragazze, che continuerà a far parte della stessa squadra seppur le svariate avversità. - ha detto coach De Rocchis - Con tutto l’asset dirigenziale abbiamo gettato le basi per un discorso che non riguarda solo l’anno che verrà, ma bensì che ambisce a guardare al futuro. Dopo la promozione in B con le Stelle Marine, purtroppo non è stato possibile lavorare ancora insieme nella stagione appena passata, così ci ritroviamo di nuovo ai nastri di partenza con le giuste ambizioni e motivazioni, che ci faranno lavorare sodo in palestra per portare a casa il miglior risultato possibile, e sarebbe bello riuscire a fare 2 promozioni su 2 stagioni insieme",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La voglia di continuare a giocare insieme era tanta, la stessa voglia di dimostrare che possiamo dire la nostra anche in questa stagione. Siamo pronte e smaniose di tornare in campo per lavorare e continuare il percorso iniziato 2 anni fa, seppur con un altro nome. Ci tengo a ringraziare in questo senso la società per la possibilità data", ha concluso capitan Battisi.