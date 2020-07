Infernetto Bears, si alza il sipario sulla nuova squadra di basket del X Municipio: il progetto è realtà

Il X Municipio si arricchisce con una nuova realtà sportiva, gli Infernetto Bears. Da una costola dell'Associazione Maxim e in collaborazione con l'associazione NBC Camps Italia, nasce così una realtà cestistica e sportiva giovane e dinamica dal "ruggito potente" che avrà sede nell'entroterra di Ostia.

Nello scorso fine settimana il progetto è diventato concreto con la presentazione dell'organigramma societario e le ambizioni della neonata società.

Gli Infernetto Bears sono una squadra di basket, ma anche nuova realtà promotrice di attività ed iniziative sportive collaterali, volte allo sviluppo di una comunità atletica impegnata su più fronti.

"Finalmente il progetto Infernetto Bears è diventato realtà. - ha dichiarato il presidente Timos Philippou - Le numerose persone che hanno assistito alla nostra presentazione di sabato scorso sono la prima prova concreta. Ci impegneremo a non deludere le persone che credono in noi. Ci impegneremo sia nel fronte puramente sportivo sia in quello sociale. Daremo voce anche ad altri sport cosiddetti minori e le nostre porte saranno aperte a tutti".

"Infernetto Bears è tutto ciò che un uomo di sport chiede: sani principi, far crescere i giovani e fargli capire il senso di appartenenza, trovare amici che collaborano e mettono da parte il proprio "io" mettendosi a disposizione per realizzare un sogno. Aver trovato 6 compagni d'avventura con questi valori mon ha prezzo: doti rare di questi tempi", ha sottolineato il direttore tecnico Roberto Paciucci.

Lo staff degli Infernetto Bears

Timos Philippou (Presidente)

Salvatore Massimo Natale (Vice Presidente e Resp. Medico)

Roberto Paciucci (Direttore Tecnico)

Vincenzo Bizzego (Head Coach)

Massimiliano Arena (Direttore Sportivo)

Domenico Garofalo (Resp. Settore Sociale)

Daniele Diodati (Resp. Marketing e Comunicazione)