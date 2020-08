Ostia, crollano (ancora) calcinacci dai palazzi popolari: danneggiata un'auto

La case popolari di Ostia cadono a pezzi. Ancora, e nonostante le promesse di intervento (anche dell'Amministrazione a 5 Stelle) mai effettuate. L'ultimo episodio è avvenuto al civico 8 di via Marino Fasan, nel cuore delle cosiddette 'case di sabbia' ex Armellini.

Qui, intorno alle 16 del 2 agosto, una serie di calcinacci si è staccata dai balconi dei palazzi finendo sui marciapiedi e danneggiando un'auto in sosta.

Nessuno è rimasto ferito, ma la vicenda sarebbe potuta finire in tragedia come racconta a RomaToday Paola Schintu, residente di zona: "Qui passano sempre bambini per miracolo ieri non abbiamo contato i feriti. Sono anni che denunciamo la scarsa manutenzione degli stabili ma nulla è stato fatto, siamo rimasti ancora alle promesse dei politici. L'amministrazione pentastellata continua a fare passerelle sul territorio ma per le cose concrete non interviene".

Ieri, a mettere in sicurezza l'area ci hanno pensato i vigili del fuoco. Alla polizia locale, invece, l'infausto compito di "piantonare" i calcinacci caduti.

A giugno scorso i residenti avevano denunciato anche le vistose spaccature sulle canne fumarie delle palazzine popolari di via Mario Ruta e via Marino Fasan. A dicembre, invece, le forti raffiche di vento avevano colpito i parapetti di una terrazza che, cedendo, erano volati via, rimanendo sospesi nell'aria. Successe in via Marino Fasan 38.