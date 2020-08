Ostia, la ciclabile è costata 116mila euro al X Municipio. Fratelli d'Italia: "Soldi spesi per progetto provvisorio"

La pista ciclabile di Ostia, con lavori ancora in corso, costerà al X Municipio 116mila euro. A renderlo noto è stata la mini sindaca del dicastero del mare di Roma Giuliana Di Pillo nel corso di un question time avanzato dalla consigliera di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi sulla difficoltà di transito dei mezzi di soccorso sul lungomare dopo la realizzazione del tratto dedicato ai ciclisti.

La risposta di Di Pillo, nel consiglio municipale ancora in streaming per l'emergenza Covid, lascia pochi spazi alle interpretazioni: il X Municipio crede e continua a credere nel progetto ciclabile, tanto che è stata definita una "rivoluzione" per Ostia.

"La ciclabile è costata 116mila euro"

"La ciclabile, più o meno, al X Municipio è costata 116mila euro. Invito tutti a fare un giro sul web andando oltre i confini del nostro territorio. Non ci siamo inventati nulla, come è stata organizzata qui ne è piena l'Italia. La pista è transitoria, quindi perfettibile. Pensiamo possa diventare definitiva, facendo anche delle correzioni, dopo l'iter in Campidoglio", spiega Di Pillo che ha poi toccato il nodo relativo ai mezzi di soccorso, che nelle ultime ore hanno destato più di una polemica, e non solo con le opposizioni.

"Nel progetto definitivo ci saranno dei varchi ogni 100 metri (in corrispondenza dei lidi balneari) dedicati ai mezzi di soccorso, ai camion Ama e agli stabilimenti che dovranno fare carico e scarico merci. Serviranno per attraversare la ciclabile in sicurezza, quindi le polemiche di questi giorni sono state pretestuose", ha aggiunto Di Pillo.

"Ostia avrebbe meritato una ciclabile a dovere"

Spiegazioni che però non convincono a pieno le Opposizioni. La Lega ha preparato esposti e anche Fratelli d'Italia sbatte i pugni con la consigliera Mariacristina Masi: "Abbiamo assistito a tante decisioni improvvisate adottate da questa Amministrazione a Cinque Stelle, ma quella relativa alla realizzazione della pista ciclabile ci sembra tra le più assurde".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Invece di lavorare a un progetto a lungo termine, che tenesse in considerazione le esigenze della viabilità, che provvedesse a mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e a garantire il passaggio celere dei mezzi di emergenza, ci troviamo con un progetto provvisorio, una sorta di test che poco rivoluziona e che è costato ai cittadini circa 116 mila euro, per ora. - sottolinea Masi - Sono settimane che chiediamo che la Commissione competente approfondisca l'argomento e non capiamo se questa operazione serva solo al Sindaco di Roma per poter annunciare un tot di chilometri di pista ciclabile realizzato, in vista delle propaganda elettorale. Di certo è che Ostia avrebbe meritato una ciclabile sul lungomare progettata a dovere e che pantalone come sempre paga".