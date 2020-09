Acilia, nasce il vivaio municipale: i cittadini potranno donare alberature

Nasce nel X Municipio il primo vivaio pubblico al quale potranno collaborare tutti i cittadini donando le alberature. Sorgerà a Madonnetta, a due passi da Acilia, e sarà un centro di educazione ambientale. A presentare il progetto è l'assessore all'ambiente Alessandro Ieva: "Non è un vivaio comune, ma un centro di educazione ambientale (CEA) che sarà sede del distaccamento del Servizio Giardini del X Municipio nell'entroterra. Non è un vivaio privato ma una rivoluzione pubblica che creerà un filo diretto tra i cittadini e l'Amministrazione. Per questo lo abbiamo nominato Vivaio Municipale".



"Decaduto il PVQ Madonnetta - afferma il Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza Alessandro Ieva - abbiamo valutato l'opportunità di acquisire l'area dal Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale che un tempo vedeva proprio in quel terreno un vivaio a gestione privata. Questo è uno degli obiettivi del nostro programma di cui vado particolarmente fiero. La sede di Porta Metronia mi ha sempre affascinato per la sua cura e bellezza e credo che il Municipio X merita altrettanto".



Il progetto coinvolgerà associazioni, scuole, cittadini, Osservatorio Ambientale e Servizio Giardini in un percorso che avrà al centro l'educazione ambientale.



"Ci piace pensare un luogo - conclude l’Assessore - dove ognuno possa donare un albero che avrà nuova vita nei parchi del nostro territorio e che porterà proprio il nome del donatore. A breve inizieranno i lavori e tutto questo sta per diventare realtà".

