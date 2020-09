Acilia, scuola: Raggi e Azzolina insieme. Consegnate le chiavi del nuovo plesso

Il plesso ospiterà 75 bambini divisi in tre sezioni che sono stati smistati fino ad ora nelle scuole di Acilia o Casal Bernocchi, è dotato di un locale mensa, una cucina, uno spazio esterno e un parcheggio per docenti e genitori. La scuola di via della Maggiorana ha riaperto le porte venerdì mattina quando a tagliare il nastro è arrivata una madrina d’eccezione, la ministra all’istruzione Azzolina.

La scuola di via della Maggiorana sarà fruibile per gli studenti già a partire dall’imminente apertura di settembre: “Abbiamo consegnato la scuola dell’infanzia di via della Maggiorana alla dirigente dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II – ha detto la presidente del X municipio Giuliana di Pillo - Un risultato reso possibile dal lavoro svolto in sinergia con Roma Capitale, lo stesso che ha reso possibile l’apertura del nido Sagittario.

All’appuntamento anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha commentato: “Abbiamo completato tutti gli iter burocratici e amministrativi necessari per la consegna. Negli anni scorsi la struttura era stata più volte vandalizzata e aveva subito dei furti”.

