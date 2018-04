X Municipio: parte la raccolta differenziata, al via gli incontri con i cittadini

Il X Municipio è pronto ad accogliere la raccolta differenziata. Almeno secondo il Movimento 5 Stelle che ha iniziato a far partire una serie di incontri a partire dalla conferenza stampa del giorno 11 aprile alle ore 11 presso la sala Consiliare Di Somma.

"Gli incontri si terranno nelle scuole del territorio dove singoli cittadini, rappresentanti dei comitati di quartiere e di associazioni del territorio, potranno recarsi ed avere una dettagliata informazione in merito. - commenta la presidente Giuliana Di Pillo - Il nuovo modello di raccolta sarà illustrato in maniera chiara e semplice per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata e sul loro ruolo di soggetti attivi in una corretta gestione dei materiali post consumo".

PROGRAMMA INCONTRI

12 aprile dalle 18 alle 20

Istituto comprensivo Alessandro Magno, via Stesicoro 115

quartieri Axa – Madonnetta – Casal Palocco

13 aprile dalle 18 alle 20

Istituto Giulio Verne, via Andrea da Garessio, 109

quartieri Dragona – Dragoncello – Centro Giano

16 aprile dalle 18 alle 20

Istituto comprensivo Fanelli-Marini, via Orioli, 34

quartieri Ostia Antica – Saline – Bagnoletto Tre Pizzi Bagnolo

17 aprile dalle 18 alle 20

Istituto comprensivo Mozart, viale di Castelporziano, 516

quartieri Stagni – Infernetto

18 aprile dalle 18 alle 20

Istituto comprensivo Calderini-Tuccimei, via Telemaco Signorini, 78

quartieri Acilia – Casal Bernocchi – Giardino di Roma

19 aprile dalle 18 alle 20

Teatro del Lido - via delle Sirene

Ostia