X Municipio, prorogato fino a giugno affidamento delle palestre scolastiche

La Commissione straordinaria del X Municipio ha finalmente provveduto all'affidamento delle palestre scolastiche. Il bando per la concessione triennale degli impianti è stato messo in soffitta a causa di un vizio formale legato alla composizione della commissione aggiudicatrice.

"Dopo mesi di incomprensibili e colpevoli rinvii, è stata infine intrapresa l'unica soluzione che fin dall'inizio era apparsa sensata ossia la proroga dei contratti in essere con le associazioni sportive del territorio, che potranno riprendere possesso delle palestre a partire da mercoledì prossimo e fino al 15 giugno 2017", commenta Giovanni Zannola del Partito Democratico ed ex consigliere municipale nella passata giunta

Nel frattempo, il Municipio dovrà redigere e pubblicare un nuovo bando. Questo tentennamento secondo Zannola ha generato una serie di conseguenze: "Centinaia di cittadini non hanno avuto la possibilità di praticare attività sportive a tariffe controllate, ai minori segnalati dai Servizi Sociali è stato negato il diritto di fare sport gratuitamente, le associazioni hanno subìto un drastico calo degli iscritti, che in qualche caso ha compromesso la loro stessa sopravvivenza; tanti operatori del settore hanno perso un'opportunità professionale, senza il contributo delle associazioni, non è stato possibile effettuare opere di messa in sicurezza e manutenzione degli impianti nelle scuole ed infine, le casse municipali hanno perso importanti risorse economiche. E ora chi risarcirà le famiglie, le realtà associative e le istituzioni stesse?".