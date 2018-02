X Municipi, Ieva: "Obiettivo cultura della prevenzione al rischio idrogeologico"

Neel X Municipio la campagna informativa alla popolazione per il “Rischio Idrogeologico”. L’ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile intende dare prosecuzione al programma divulgativo sulla cultura della prevenzione in merito al “Rischio Idrogeologico” attraverso un processo che porti anche il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi correlati.

“Ieri mattina - afferma in una nota l’assessore all’ambiente Alessandro Ieva - ho partecipato al primo degli incontri di pianificazione, convocato dall’ufficio Extradipartimentale presso la sala C.O.C. di Porta Metronia, insieme ad altri Municipi quali strutture territorialmente competenti, per il coordinamento e la corretta diffusione delle informazioni alla cittadinanza in particolare negli ambiti più sensibili che avverrà nei prossimi giorni”.