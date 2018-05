X Municipio, le opposizioni chiedono in coro le dimissioni dell'assessore. Di Pillo: "Fiducia a Ieva"

Acque agitate nel X Municipio dopo l'infuocato consiglio di giovedì 10 maggio. Una giornata con accuse, insulti, occupazioni e una richiesta, quella delle opposizioni, che vogliono la "testa" di Alessandro Ieva assessore all'ambiente del parlamentino di Ostia.

"Dopo sei mesi di amministrazione del Municipio X i 5 Stelle sono ancora ai blocchi di partenza. La giunta Di Pillo si è solo distinta per grande immobilismo. Gran parte degli accessi alla Pineta di Castel Fusano sono off limits, i rifiuti sono praticamente distribuiti in tutti i quartieri e la raccolta differenziata è un flop colossale. Il mancato rilancio del mare di Ostia con la stagione balneare ormai iniziata rappresenta la cartina tornasole del fallimento politico dei grillini", hanno scritto in una nota congiunta Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Laboratorio Civico X e Lista Civica Ora.

Una gestione "disarmante e inadeguata" secondo le opposizioni che, esclusa CasaPound, chiedono le dimissioni di Ieva: "Il Municipio X riteniamo non possa essere svilito in questo modo, serve uno scatto di reni Malgrado la richiesta fatta nella capigruppo affinche Ieva riferisse in aula sulla questione delle spiagge e del verde l'assessore all'ambiente non si è presentato. Chiediamo le sue dimissioni. Un sei mesi non ha mosso un dito per rilanciare il nostro territorio", concludono gli antagonisti del Movimento 5 Stelle occupando l'aula Massimo Di Somma.

Non è tardata la risposta pentastellata. Secondo Antonio Di Giovanni, capogruppo pentastellato nel Decimo, quella delle opposizioni è una "prova di irresponsabilità" e l'occupazione dell'aula è costata "4mila euro di soldi pubblici sprecati" così "valuteremo di scrivere al Prefetto di Roma sottolineando il ripetuto atteggiamento delle opposizioni, che ormai hanno fatto un uso personale dell'Aula Consigliare, chiedendo all'autorità prefettizia, di valutare se ci sono le condizioni per poter procedere ad un esposto per interruzione di pubblico servizio".

Nel frattempo sui social scatta la "solidarietà" a 5 Stelle per Ieva. Capofila è http://www.romatoday.it/persone/giuliana-di-pillo/http://www.romatoday.it/persone/giuliana-di-pillo/, presidente del parlamentino di Ostia che, sul suo profilo Facebook, posta una foto dell'assessore: "Alessandro Ieva è una persona che ama il territorio in cui vive e sta condividendo con me e la mia squadra il percorso impegnativo e complesso di governo del nostro Municipio. Non si risparmia mai, lavora con serietà, competenza ed onestà, cercando di affrontare al meglio tutti i problemi. Alessandro è il Vice Presidente del Municipio e ha tutta la mia fiducia e tutta la mia stima". La presa di posizione è chiara, il messaggio viene diffuso a reti unificate sulla rete. Il Movimento 5 Stelle del X Municipio sta con Ieva.