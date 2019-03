X Municipio contro i manifesti abusivi: tra Ostia e Dragona iniziativa anti degrado

Da Ostia a Dragona passanto per Acilia. Il X Municipio lancia l'inziativa #stacchiamoliinsieme contro le affissioni abusive. Un impulso che nasce in collaborazione con la Polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare, l'Ama e i numerosi gruppi Retake del territorio.

"Nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive - afferma l'Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza Alessandro Ieva - l'Amministrazione municipale promuove una serie di iniziative finalizzate a sostenere e incoraggiare le azioni di volontariato civico attualmente impegnato nel ripristino del decoro urbano. La prima di queste, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà il prossimo 16 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, per la rimozione dei manifesti abusivi presenti sotto il Viadotto Zelia Nuttal, tra Viale dei Romagnoli e Viale Charles Lenormant, altezza quartiere Dragona".

"L'Azienda Ama S.p.A. metterà a disposizione i sacchi per la raccolta dei manifesti abusivi e li ritirerà al termine delle attività. L’affissione abusiva - dichiara Ieva - è un costo per la collettività perché vengono impegnate risorse e personale per gli interventi di rimozione e smaltimento. Con iniziative come queste, e anche attraverso la street art, vogliamo sensibilizzare e contrastare chi continua a commettere abusi che gravano sui cittadini e sul pubblico decoro".