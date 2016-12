Ostia, Noi Con Salvini: "X Municipio condannato a non votare per colpa di Mafia Capitale"

"La proroga del Commissariamento è un insulto a tutti i cittadini del X Municipio". Lo dichiarano in una nota congiunta Felice Squitieri, Coordinatore romano di Noi con Salvini, e Sara Adriani, Coordinatrice di Noi con Salvini Ostia.

"Il Consiglio dei ministri in panne e senza soluzioni mortifica il diritto costituzionale di voto di 250.000 cittadini condannati al commissariamento a causa dell'impotenza politica del PD, azzerato nel municipio dalle inchieste di mafia capitale. Una decisione assurda - dice Squitieri - quella di privare i cittadini della possibilità di esprimersi su chi li debba rappresentare, a cui il PD fa spesso ricorso quando le cose non vanno nella direzione che vorrebbe, e la caduta del Governo Renzi ne è l’espressione più lampante".

"Sono convinto che questa soluzione non porti alcun vantaggio ai cittadini di Ostia, già penalizzati dalle irresponsabilità dei propri rappresentanti politici, e che ora vengono lesi nel loro diritto di voto per il mero interesse di manovre di partito", conclude.

Alla parole di Squitieri si aggiungono quelle di Sara Adriani: "La proroga della gestione straordinaria, per ulteriori sei mesi, del X Municipio (Ostia) di Roma Capitale, perché condizionato da iniziative criminali, é il segno dell'insuccesso e la palese necessità di avere un municipio autonomo da Roma Capitale. Ostia tornerà al voto per il consiglio municipale non prima del prossimo settembre: una vergogna ! Una città abbandonata a se stessa e abbandonata dallo stato centrale".