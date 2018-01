Ostia: M5s inciampa nelle voragini, lavori fermi dopo le promesse elettorali

Le voragini di via Zotti e via Zambrini restano. Le promesse del Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale che ha portato alla vittoria Giuliana Di Pillo, inciampano così nelle maxi buche di Ostia.



I residenti ed i commercianti di zona si chiedono, ormai da tempo, dove siano finiti gli operai visti nel blitz della sindaca Virginia Raggia nel X Municipo ormai mesi fa, a fine agosto (qui la notizia).



L’apertura dei cantieri di via Zotti, inaugurati proprio dalla Sindaca, ha portato al rifacimento del tratto tra piazza Baroni e via Casana. Poi più nulla. Le proteste aumentano, ma i lavori procedono a singhiozzo come certifica anche il post su Facebook dell’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio Bollini.



"Allertato da un residente, proprietario di una attività commerciale, mi sono recato a via Zotti a verificare la problematica evidenziata. La preoccupazione vissuta dai residenti in merito alle voragini stradali è stata ben descritta ed insieme a loro ho verificato la nuova situazione, fotografando e successivamente in contatto con la Presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, abbiamo informato tutti gli organi competenti", scrive Bollini.

Ostia, i residenti scendono in piazza: "Basta prese in giro"



"La situazione seppur grave, verrà affrontata con grande senso di responsabilità, allo stesso modo della precedente, cercando di dare sempre risposte concrete alla cittadinanza", sottolinea.



Duro invece l'attacco del capogruppo di Fratelli dìItalia nel X Municipio Monica Picca: "Anche sulla manutenzione del territorio la Giunta Di Pillo è latitante, registriamo infatti che nel Decimo ci sono solo cantieri fantasma, come nel caso di via Zambrini e via Zotti dove ad oggi non c'è nemmeno l'ombra di un operaio nonostante si tratti di interventi importanti di messa in sicurezza delle strade e di ripristino della fognatura. Lavori attualmente fermi", sottolinea Picca determinata a farsi sentire nell’aula Massimo Di Somma.