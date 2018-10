Ostia sprofonda: strade a 30 km/h e voragini vicino i palazzi, c'è il 'Bukafest'

Ostia è sprofondata. Questo lo striscione tra le ringhiere che delimitano le voragini di via Antonio Zotti e via Costanzo Casana, due strade chiuse da anni al transito di automobili, autobus di linea e camion della raccolta dei rifiuti. Off limits per la presenza di veri e propri crateri nel manto stradale.

"È impressionante vedere queste buche enormi a ridosso dei palazzi. Negli scorsi anni si sono susseguiti interventi 'tampone' con il rifacimento del manto superficiale di asfalto; interventi che evidentemente non hanno mai risolto il problema anche perché si tratta del collasso della rete fognaria", aveva detto la sindaca Virginia Raggi in un sopralluogo nell'agosto 2017.

Da allora poco è cambiato se non che il Movimento 5 Stelle del X Municipio ha annunciato che i lavori per maxi voragini di Ostia Ponente inizieranno solo a maggio 2019 e non finiranno prima di un anno. E' quanto emerso nella Commissione Lavori Pubblici in cui Acea ha spiegato costi, modalità e tempi di intervento per risolvere il problema delle maxi buche.

I residenti, in più occasioni, si sono detti impauriti per le fondamenta dei palazzi circostanti: "Non si tratta più di un problema di decoro urbano o di viabilità, nè di disagio per residenti e commercianti. Ora è un problema di sicurezza. Abbiamo realmente paura". Il X Municipio però ha sempre rassicurato sulla stabilità degli stabili.

Chi vive lì e chi ha un negozio in zona, però, non ne può più. I cittadini sono esasperati, si sentono lasciati in balìa degli eventi e così il Laboratorio Civico X ha organizzato il 'Bukafest', un evento per sabato 13 settembre, con lo scopo di non abbandonare quel quadrante di Ostia.

"Da mesi ormai siamo presenti ogni giovedì alle voragini di via Casana che hanno provocato la chiusura di innumerevoli serrande, la crisi dei piccoli imprenditori e la svalutazione delle case. Finché non vedremo i primi operai lavorare in quella zona, la nostra attenzione rimarrà alta, per troppo tempo i cittadini sono stati presi in giro da promesse e riparazioni arrangiate", spiega il capogruppo del Laboratorio Civico X Franco De Donno. Le maxi buche di via Casana e via Zotti non solo le uniche nel X Municipio.

I fondi mancano, le strade non si riescono a riparare e così, solamente pochi mesi fa, sono salite a 102 le strade dove il limite di velocità massima consentito è quello di 30 km/h. La Polizia Locale del X Gruppo Mare visti i "dossi, gli avvallamenti e le buche su molte strade e marciapiedi, nonché l'esistenza di dissesti procurati dagli apparati radicali degli alberi da cui potrebbe derivare pericolo e grave rischio per l'incolumità di automobilisti, motociclisti e ciclisti" ha chiesto, "non potendo provvedere alla rapida messa in sicurezza di tutte le strade in manutenzione, l'istituzione di un limite massimo di velocità di 30 km/h".