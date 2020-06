Ostia, si apre una voragine sul Lungomare: strada chiusa davanti al Pontile

Una voragine si è aperta nel cuore di Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli proprio davanti allo storico Pontile. Da questa mattina, infatti, le auto e gli scooter che devono spostarsi lungo la corsia diretta verso Ostia ponente, sono costretti a deviare per via della Marina.

L'asfalto ha ceduto in corrispondenza con il civico 122 di lungomare Paolo Toscanelli. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del X Gruppo Mare che ha transennato la strada e deviato il traffico.

"È necessario comprendere se il problema è relativo alle fognature e serve pertanto l’intervento di Acea, in questo caso chiederemo una Commissione ad hoc per valutare se sia necessario dare il via a una serie di controlli che prevengano tali fenomeni. Serve una seria programmazione", ha commentato la consigliera di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi.