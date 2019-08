Raggi esulta per 6 "strade nuove" ma Ostia sprofonda: si apre un'altra voragine e restano i limiti a 30 Km/h

La sindaca Virginia Raggi non è fortunata con la tempistica quando si tratta di X Municipio. Nel giorno in cui ha consegnato i nuovi bus Atac ad Acilia, un mezzo dell'azienda dei trasporti pubblici di Roma è andato a fuoco. E quando ha fatto un post celebrativo sulle strade nuove rifatte ad Ostia, nel lido si è aperta una voragine. L'ennesima.

"Anche via dei Timoni, via dei Velieri, via delle Gondole, via delle Tartane, via Mar dei Caraibi e via dei Palischermi a Ostia entrano a far parte di #Stradenuove", così scriveva ieri su Facebook la prima cittadina.

"Proseguono quindi i lavori di riqualificazione al X Municipio. In tutte queste strade è stato rifatto l'asfalto, controllate e pulite le caditoie e rinnovata la segnaletica stradale. Un lavoro effettuato in collaborazione con le società dei sottoservizi e verificato dal X Municipio". Tutto bello, bellissimo se non fosse che oggi una strada "vecchia" ha collassato con la polizia stradale costretta a chiudere l'incrocio.

È successo questa mattina in corso Duca di Genova all'altezza con via delle Repubbliche Marinare. Nel frattempo i cittadini del X Municipio rischiano la vita tutti i giorni nonostante il limite di 30 chilometri orari imposto dal comandante della Polizia Locale del X Gruppo, ormai un anno fa, in più di 100 strade.

L'elenco è lungo. In via delle Triremi, durante il periodo natalizio, qualche residente addobbò le transenne a festa. Da via delle Fiamme Gialle a in via delle Isole Salomone, passando per via Corrado Del Greco, senza dimenticare il triangolo delle Bermude in via Arduino Forgiarini, via Antonio Zotti e via Costanzo Casana che non saranno riparate prima del 2020.

"La lentezza della macchina amministrativa ha comportato che per mesi nel 2019 siamo stati senza un’adeguata manutenzione stradale, rimaniamo così sempre più indietro e intanto il Movimento Cinque Stelle pensa di aver risolto il problema con i limiti a 30 Km/h, che abbiamo contestato fin dal primo momento. - sottolinea Mariacristina Masi di Fratelli d'Italia - Ci sono delle strade, per cui sono stati stanziati fondi, che attendono i lavori, abbiamo presentato un’interrogazione su via di Malafede, viale Capitan Casella e Viale di Castel Porziano, su cui vogliamo sapere a che punto siamo i bandi e quanto i cittadini debbano ancora aspettare".

"Le strade anche più centrali di Ostia sono ridotte a un colabrodo perché i fondi sono insufficienti e perché abbiamo aspettato sette mesi che il Dipartimento capitolino Simu facesse l'appalto per la manutenzione ordinaria. Il Municipio X ha bisogno di risorse, di serietà e non di futile propaganda fuori dalla realtà", incalza Andrea Bozzi, capogruppo di" Sogno Comune" in Municipio X. Per Monica Picca della Lega non c'è "nessuna programmazione ma solo tanta improvvisazione sta facendo sì che è tutto fuori controllo. La scellerata amministrazione a 5 Stelle ha messo in ginocchio l’intero territorio.

Frecciate che arrivano anche dal Campidoglio, a firma del consigliere del Pd Giovanni Zannola: "Una manciata di strade asfaltate a Ostia non cancellano la vergogna di migliaia di strade in tutta Roma, Ostia inclusa, ormai ridotte a un colabrodo. Rattoppi alla meno peggio con interventi che durano meno di tre giorni. E' evidente, dopo 3 anni di giunta Raggi, che l'amministrazione M5S non ha imparato a spendere tutte le risorse a disposizione di Roma Capitale e non è in grado di risolvere i problemi della città".