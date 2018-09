Ostia: Cleanup Day, i volontari del X Municipio puliscono la pineta di Castel Fusano

Il Municipio X aderisce alla Giornata Internazionale denominata Cleanup Day e lo fa con una iniziativa approvata con una memoria, in sede di Giunta, lo scorso 31 luglio.

Domani 15 settembre, come milioni di volontari in 150 paesi, associazioni del territorio, famiglie e semplici cittadini sono chiamati a prendere parte a questa grande azione civica, per la quale si auspica un’ampia partecipazione..

Il luogo scelto per coinvolgere il volontariato locale in operazioni di pulizia straordinaria è individuato nella parte di pineta di Castel Fusano, a ridosso di viale della Villa Plinio, nel tratto che va dall’incrocio con viale Mediterraneo ed al semaforo verso Viale Cristoforo Colombo. Una lunghezza di circa 1.400 metri per una profondità nella pineta di circa 50 metri.

I volontari potranno usufruire della copertura assicurativa di Roma Capitale per gli eventi di volontariato, previa registrazione prima dell’inizio delle attività.

L’Assessorato all’Ambiente, Territorio e Sicurezza e la Commissione Ambiente del Municipio X hanno ritenuto significativo scegliere quest’area per la valenza altamente rappresentativa degli effetti del traffico veicolare nel passaggio in aree ad alto valore naturalistico e oggetto di massima tutela dal punto di vista normativo, tanto per l’accesso veicolare, spesso portatore di abbandono di rifiuti, tanto per l’attività di sfruttamento della prostituzione.

Per poter effettuare la bonifica, sarà interdetta dalla Polizia Locale la circolazione viaria della corsia mare di viale delle Villa di Plinio per l’intero periodo di svolgimento della manifestazione (8.00/13.00). Questa iniziativa trova ulteriormente riscontro nelle azioni da porre a regime nei fine settimana dei prossimi mesi, ai sensi della Risoluzione n.23 del 22/03/18 del Consiglio del Municipio X, “Iniziative di contrasto al degrado della Pineta di Castel Fusano Mediante regolamentazione del traffico veicolare”.

L’appuntamento è per sabato 15 settembre 2018 alle ore 8:30/9.00 in viale della Villa di Plinio angolo Viale Mediterraneo per la consegna degli attrezzi e per dar vita alla più grande azione civica.