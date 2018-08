Ostia: scontro sul numero dei vigili assunti nel X Municipio. "Disattese le promesse a 5 Stelle"

"Appena 18 vigili neo assunti per il X Municipio". No, saranno 30", la promessa. Alle fine ne arriveranno 23. Questo il numero ufficiale, per ora, fornito dall'Assessore all'Ambiente, Territorio e Sicurezza del parlamentino di Ostia Alessandro Ieva che, dopo che le opposizioni avevano puntato il dito sulla carenza di agenti nel territorio, ha deciso di prendere posizione: "Sosteniamo come Amministrazione municipale, la scelta di Roma Capitale di chiedere al Governo di andare in deroga con le assunzioni di vigili urbani, per consentire il corretto dimensionamento dei Gruppi di Polizia Locale e rafforzare i servizi su strada in tutti i Municipi".



"Diamo il benvenuto quindi ai 23 agenti di cui 18 nuovi assunti, che dal 1° giugno fino all'8 settembre stanno svolgendo un affiancamento temporaneo presso il Comando della Polizia Locale del X Municipio e altri 5 già in servizio, provenienti da altri Gruppi. L'individuazione delle Unità Organizzative per l’assegnazione del personale neo assunto si basa su dei criteri di valutazione adottati dal Comando Generale della Polizia di Roma Capitale sulle rilevate criticità territoriali e soprattutto sulla stima delle quiescenze che interessano il personale nei prossimi 3-4 anni valutando l’impatto sulle singole UU.OO., parametrandolo alla forza assegnata e alla forza disponibile. - spiega Ieva - Ben venga, quindi, la richiesta di deroga al Governo, da parte dell’Amministrazione Capitolina, che ci consentirebbe di avere ulteriori risorse di personale da impegnare nel X Municipio".

Un contentino, però, secondo Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche "Ora" e "Un Sogno Comune" in Municipio X che già si è più volte espresso sulla questione: "È incredibile come l'Assessore Ieva, anziché contestare l'assegnazione di soli 18 vigili al nostro Municipio tra i 350 nuovi assunti, mistifichi la realtà. Aggiungerne infatti 5 per arrivare a 23, e comunque non a 30 come aveva garantito la Di Pillo, che a suo dire sarebbero arrivati dai Gruppi romani al Gruppo Mare con trasferimenti interni, è ridicolo, perché quelli sono spostamenti fisiologici, che nulla c'entrano con il tema della distribuzione dei nuovi assunti. Quanti allora a loro volta dal nostro Municipio sono andati a Roma? Naturalmente non è dato saperlo, meglio fare i furbi. Tutto vale, insomma, per giustificare il Campidoglio che ci tratta come ultima delle periferie, nonostante sul litorale d'estate la popolazione si moltiplichi e gli agenti servano non solo sulle strade, ma anche per contrastare l'abusivismo commerciale".

Numeri, quelli del Movimento 5 Stelle, che non convincono a pieno neanche Raffaele Paciocca, RSU CISL - FP Roma Capitale e Andrea Venanzoni, Dirigente CISL - FP Polizia Locale X Mare: "Prendiamo atto, con un certo grado di sconcerto, del nuovo corso della amministrazione lidense, passata dal chiedere con forza e fermezza l'assegnazione di trenta poliziotti locali neoassunti, come ad esempio avvenuto in occasione del Consiglio municipale del 5 Luglio 2018 per bocca della Presidente Di Pillo, alla accettazione di un numero assai minore e assolutamente insufficiente per vastità e problematiche di questo territorio. Fa fede la formalità del documento del Comando Generale che recita, in maniera fredda e oggettiva, il numero di diciotto unità assegnate al X Municipio. Tutti gli altri numeri sono frutto di contabilità parziali, comunque inferiori a quanto richiesto, contabilità che tengono conto solo della mobilità in ingresso da altri gruppi ma che al tempo stesso dimenticano le mobilità in uscita, le quali sono state nel corso degli ultimi due anni parimenti rilevanti".



Il Gruppo X Mare se da un lato ha visto l'arrivo di agenti da altri gruppi, ha dall'altro sofferto la partenza di molti altri vigili trasferiti in altre unità organizzative romane spiegano i sindacalisti: "Anche sul fronte pensionamenti, il Gruppo X Mare conosce da tempo uno stillicidio di quiescenze, tanto che il Comando Generale con propria lettera del Novembre 2014 aveva dichiarato il Gruppo in forte carenza di organico. E da allora sono passati ben quattro anni, senza veri nuovi ingressi. Gli auspici di deroghe governative ai limiti assunzionali sono certamente positivi, ma sono ipotesi: e noi dobbiamo invece ragionare in termini pragmatici, qui ed ora. E il qui ed ora ci dice che il X Mare tra tutti i Municipi in maggiore sofferenza. Come sindacato, dobbiamo ragionare in termini di fatti e, ad oggi, sono a saldo negativo".