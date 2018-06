VIDEO | Nell'ex bisca degli Spada parte il "riscatto di Ostia": le slot come sfondo al progetto 'Game Over'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' la prima volta che in Italia una 'bisca' sequestrata alla criminalità organizzata diventa luogo di prevenzione dal gioco d'azzardo. Ma non solo, perché i locali restano quelli di una grande sala slot con le macchine - non in funzione - che, invece di indurre al gioco, fanno da sfondo al progetto 'Game Over', quello con il quale l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Savoia, diretta da Massimiliano Monnanni, punta al "riscatto di Ostia".

"Siamo stati invitati dalle istituzioni ad organizzare una progettualità all'interno di questi locali - spiega Monnanni - questa sala, insieme alla Palestra della Legalità all'Idroscalo che speriamo di aprire presto (a settembre secondo la sindaca Virginia Raggi ndr), rappresenteranno davvero una rinascita ed un’opportunità per i giovani di questo territorio”

Il progetto costruito nella bisca di via Carlo del Greco 77, sequestrata al clan Spada durante l'operazione Eclissi dello scorso gennaio, è stata presentata ufficialmente dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente dell'Osservatorio regionale per la legalità e sicurezza, Gianpiero Cioffredi.

Elaborato da una squadra di psicologi, tra cui Silvia Natali, vedrà il coinvolgimento delle scuole superiori al mattino con degli incontri incentrati sul pericolo del gioco d'azzardo, "In forte crescita nel Lazio soprattutto tra giovani e anziani", sottolinea Natali. Mentre il pomeriggio lo spazio sarà aperto a laboratori e associazioni di zona che presentano attività ritenute in linea con le vocazioni del progetto 'Game Over'.

Avviare un progetto come questo, in un bene che di fatto veniva gestito dagli Spada, avrà causato qualche problema? "Ci sono stati dei trasportatori che si sono rifiutati di venire qui a rimuovere le 'macchinette degli Spada' - risponde Mannoni - ma siamo andati avanti e trovato altri professionisti che lo hanno fatto senza problemi. Gli altri sono stati depennati dalla nostra lista fornitori, ovviamente".