VIDEO | il Parco Clemente Riva è sporco: cittadini di Ostia e amministratori lo ripuliscono

“Tanti cittadini si sono alzati le maniche e sono venuti ad aiutarci a pulire la Pineta di Via delle Molucche e il Parco Clemente Riva”. Lo dichiara l’assessore all’ambiente del X Municipio Alessandro Ieva.



“Insieme a loro ci siamo sporcati le mani anche noi amministratori perché crediamo che chi riveste un ruolo istituzionale debba essere il primo a dare l'esempio. Il nostro prezioso personale del Servizio Giardini del X Municipio, che fin dalle prime ore del mattino era impegnato nel pulire le aree verdi, grazie ai nuovi mezzi che abbiamo acquistato, ha raccolto i rifiuti per il loro smaltimento. Centinaia”, prosegue.



“Centinaia di bottiglie di vetro sono state raccolte dai volontari e conferite correttamente nelle apposite campane. Questa è la collaborazione che ci piace di più tra Amministrazione e cittadini, insieme per la tutela ambientale e la difesa del bene comune. Cerchiamo di essere tutti portatori sani dei buoni esempi. Avanti così!”, conclude.