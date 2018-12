VIDEO | Ostia, in consiglio si parla delle “case di sabbia”: proteste e tensioni dentro e fuori dall’aula

"Ostia nuova non si tocca". Cori e striscioni. Mentre nell'aula Massimo Di Somma del X Municipio stava andando in scena il consiglio straordinario sul futuro del 'case di sabbia' del costruttore Armellini, fuori, in piazza della Stazione Vecchia il clima era rovente. A vigilare la Polizia di Stato con agenti in borghese e blindati.

A raggruppare un gruppo di residenti CasaPound. Il messaggio dei fascisti del terzo millennio è chiaro: "Se non votano il documento di Luca Marsella (il capogruppo 'nero' ad Ostia ndr) è guerra". Minacce, neanche tanto velate, a cui è seguita prima una occupazione, di 10 minuti, di via Paolo Orlando con parziale blocco del traffico. Poi minuti di tensione, con spintoni. Qualche residenti, vicino a CasaPound, ha puntato un altro coinquilino delle case Armellini reo, secondo lui, di fare comunella col Pd. Qualche spintone, una signora e un signore cadono a terra. Nessuna si fa male, anche perché la Polizia è vigile. Molti, però, vista la scena mugugnano: "Questa è una guerra tra poveri, dobbiamo stare uniti non con i partiti". "Noi vogliamo solo sapere cosa dobbiamo fare e come", aggiungono. La maggior parte di chi vive lì non vuole accodarsi alle battaglie politiche di nessuno, vuole solo una casa. La propria.