VIDEO | Borgo di Ostia Antica risplende di nuova luce: ecco il nuovo impianto di illuminazione

Nuova luce per il Borgo di Ostia Antica, uno dei gioielli del territorio del Municipio X assieme agli Scavi archeologici.

È stato infatti inaugurato ieri sera il nuovo impianto di illuminazione di un luogo simbolo della Capitale. Alla cerimonia di accensione erano presenti la Sindaca Raggi, la Presidente Giuliana Di Pillo, il direttore operativo Acea Giovanni Papaleo, numerose autorità civili e rappresentanti delle Forze dell’Ordine oltre a centinaia di cittadini.

Ad accogliere i presenti, i figuranti del Palio di Ostia Antica con gli sbandieratori a sottolineare la particolarità storica del Borgo.

“Un onore essere qui questa sera- ha esordito la Presidente Giuliana Di Pillo- in questo straordinario Borgo, un luogo magico, un quartiere dove risiede un comunità splendida e collaborativa con la nostra Amministrazione. Una collaborazione che diventa più intensa in occasione del Palio di Ostia Antica, una ricostruzione storica alla quale prendono parte tutti i cittadini. Un incentivo in più per il turismo e vogliamo che l’esperienza di chi viene a visitare il nostro territorio sia unica”.

“Siamo qui- ha esordito la Sindaca Raggi- per accendere il Borgo con una nuova luce che va a riprendere tutte le caratteristiche presenti evidenziando e facendo risplendere il Castello di Giulio II e la Chiesa di Sant’Aurea. Nuova luce dunque per questi simboli in un posto così speciale”.

L’intervento che abbiamo strutturato per riqualificare il Borgo- ha dichiarato il direttore operativo di Acea Giovanni Papaleo- ha visto la sostituzione di 15 lampioni “Trastevere” che rispondono alle caratteristiche di ecologicità ed economia circolare e soprattutto alle prescrizioni della Sovrintendenza del Comune di Roma. Emanano una luce che rispecchia quella delle vecchie lampade dei primi del ‘900. Inoltre sono stati ristrutturati 5 proiettori del Borgo ed ancora abbiamo rimodernato i 20 proiettori del Castello di Giulio II”.

La Sindaca Raggi ha avuto modo di intrattenersi con Sami Modiano, uno dei testimoni delle atrocità di Auschwitz e residente ad Ostia e con Padre Augustine Ugbomah parroco della Cattedrale, oggetto peraltro di una breve visita da parte della prima cittadina.