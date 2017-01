Ostia, la buca diventa voragine e la strada collassa. I residenti: "Temiamo per i palazzi"

1 / 4

continua →

Una quadrante di Ostia sta letteralmente crollando. Si tratta nella zona che attraversa via Antonio Zotti, già soggetta in questi di cedimenti strutturali, sta letteralmente collassando e le enormi voragini che si sono ampliate negli ultimi giorni fanno temere il peggio. Danni anche nei marciapiedi e le prossime piogge potrebbero aumentare solamente i disagi.

L'EPISODIO SI RIPETE - Come nel 2013 e nel 2015. Stesso scenario. L'asfalto cede, o crolla addirittura, e così la strada viene chiusa. Il tratto è stato transennato all'incrocio con via Casana, ma ci sono problemi anche agli incroci con via Zambrini e via Grenet. Residenti e commercianti sono costretti in quel tratto ad effettuare degli slalom fra buchi neri o detriti. Senza dimenticare le numerose buche in via della Martinica, in via Domenico Baffigo, in via Carlo Avegno.

IL PROBLEMA - Secondo il X Municipio la causa dei problemi in quel tratto è dovuto ad un cedimento della condotta fognaria. Non è il primo crollo, infatti, che si verifica nella zona e nel recente passato, lo stesso tratto di strada, all'incrocio con via Costanzo Casana, è stato oggetto di chiusure prolungate, ispezioni sotterranee e lavori straordinari.

"PAURA PER I PALAZZI" - I residenti, impauriti, si sfogano su Facebook utilizzando la fanpage Ostia Lido per raccontare le loro paure: "Non si tratta più di un problema di decoro urbano o di viabilità, nè di disagio per residenti e commercianti. Ora è un problema di sicurezza. Abbiamo realmente paura per le fondamenta dei palazzi. Vogliamo che vengano presi reali provvedimenti, siamo stanchi di questa situazione e ci sentiamo derisi nel vedere che l'unica preoccupazione del Comune è mettere un po' di transenne".

CLICCA CONTINUA PER VEDERE LE IMMAGINI