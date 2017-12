Ostia Nuova: senza ascensore da mesi, disabili prigionieri nel palazzo popolare

L'ascensore è rotto da mesi e gli inquilini, tra cui anche diversi disabili, sono così obbligati a restare in casa. Succede ad Ostia Nuova, tra gli alloggi popolari di via Mario Ruta 7 a pochi metri da via Antonio Forni, già passata agli onori per i fatti legati alla famiglia Spada e al racket delle case popolari.

Questa volta, però, a tenere banco non sono le estorsioni o il giro di droga ma i disservizi. Nel palazzo, affittato al Comune, l'ascensore è rotto da più di tre mesi. Gli inquilini hanno sollecitato un intervento visto che vi abita una persona con disabilità sulla sedia a rotelle, un disabile con busto, una persona che soffre di problematiche cardiopatiche e anche un numero elevato di persone anziane.

Oltretutto le scale non sono nemmeno più a norma poiché risalgono agli anni '70 e non ci sono stati lavori di ammodernamento. "Il Comune, in particolare il Dipartimento Patrimonio, ha sollecitato la Società anche perché si tratta di un lavoro extra ordinario. La Moreno Estate ha risposto solo al secondo sollecito dichiarando che non avrebbe provveduto. Il Comune, non avendo fondi a disposizione ha delegato il Municipio ad agire. - denuncia, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio - Prima che inizi il rimpallo di responsabilità e di competenze ho firmato una interrogazione alla Sindaca e all'Assessore competente sollecitando un'azione immediata. Non si possono lasciare circa ventitré famiglie, di cui alcune hanno a carico dei disabili, abbandonate a loro stesse".