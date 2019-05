Ostia: cade ramo sulla via del Mare, tratto chiuso per un'ora

Un ramo è caduto sulla via del Mare, all'altezza del multisala Cineland di Ostia. E' successo oggi, lunedì 27 maggio, intorno alle 10 circa. Sul posto sono i Vigili del Fuoco dei via Celli, per rimuoverlo dalla carreggiata, e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione del traffico.

La strada è stata temporaneamente chiusa. I mezzi diretti a Roma sono stati fatti deviare, all'altezza di via delle Azzorre, sulla via Ostiense, quelli diretti verso Ostia su via dei Romagnoli. Il tratto è stato di nuovo aperto intorno alle 11 circa.