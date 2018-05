Ostia: addio al cantiere, via dei Romagnoli di nuovo aperta dopo nove mesi di ritardo

Un anno esatto. Dovevano durare tre mesi, invece il cantiere di via dei Romagnoli, tra Ostia ed Ostia Antica, è finito. Un ritardo di nove mesi. Ad annunciare la fine dei lavori la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo: "Finalmente gli abitanti di Ostia Antica non dovranno più convivere con tutti i disagi che la deviazione del traffico ha comportato in questo lungo periodo. Nei prossimi giorni verrà riaperta anche la via del Mare".

La chiusura di via dei Romagnoli era iniziata negli ultimi giorni di maggio 2017, con la previsione di un cantiere destinato a essere completato in circa tre mesi. Tante, nell'arco di questo periodo, le proteste dei residenti. Qualcuno ha anche inviato proposte sul portale del Pums per migliorare la viabilità, suggerendo, ad esempio, cartelloni più visibili tra Acilia e l'ingresso di Ostia Antica, per evitare il passaggio di veicoli pesanti e pullman turistici, nonostante i divieti. Idee e consigli non ascoltati. I lavori sono serviti per migliorare, sul piano idraulico, i bacini di Ostia, Ostia Antica e Bagnoletto limitando i rischi di dissesto idrogeologico.

Precedentemente era andata in scena anche una prima fase di lavori, iniziata nel febbraio del 2016. Doveva durare due o tre mesi ma poi, complice un cantiere archeologico, aperto dopo il ritrovamento di tracce dell'antica via Ostiense con tanto di plinti e blocchi di tufo, sommato all'intervento per sostituire le vicine tubature, i tempi si sono protratti di circa un anno.

Tra maggio e giugno della scorsa estate, è partito quindi il cantiere sul canale Bagnolo che ha imposto la chiusura di viale dei Romagnoli. Ora la strada è di nuovo percorribile. Finalmente.