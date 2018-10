Versus V, il progetto ad Ostia dove al centro sono i minori

Famiglia e legalità, questi i nodi centrali della tavola rotonda "Il cittadino di domani" prevista l'11 Ottobre a Ostia. A partecipare saranno 750 minori dai 6 ai 14 anni assistiti assistiti da scuole e parrocchie.

L'evento fa parte della IV Ottobrata solidale, e rientra nel progetto Versus V, promosso da Acli Roma e dalla Federazione anziani e pensionati (Fap).

Il progetto che vede attive tre scuole di Ostia, 'Istituto Giovanni Paolo II, l'IC Marco Ulpio Traiano e l'Istituto Fanelli - Marini, ha il pregio di muoversi su più binari paralleli. Da un lato attività di aiuto compiti o prettamente ludiche e dall'altro sportelli di counseling sia per i minori che per i genitori, volti alla reciproca comprensione nonchè alla prevenzione e informazione inotorno temi di primaria importanza, quali il bullismo o la conoscenza del proprio corpo.

In relazione al tema di famiglia e legalità la presidentessa dell'Acli Roma Lidia Borzì tiene a sottolineare che "sono due concetti che soltanto all'apparenza sono distanti, perché in realtà la famiglia è il primo laboratorio di legalità. Proprio per questo come ACLI di Roma stiamo lavorando molto sul territorio di Ostia con il progetto Versus V che vuole essere un sostegno alle famiglie e dare una risposta a tutto tondo in grado di accompagnare il minore verso il suo domani, attivando l'intera comunità educante affinché possa intervenire concretamente su ogni situazione di disagio e diventare una rete rassicurante alla quale affidare la crescita del minore. In questa IV edizione della Ottobrata Solidale, a cui teniamo molto, abbiamo voluto inserire ben due eventi relativi alla legalità e al contrasto delle mafie perché riteniamo fondamentale tenere accesi i riflettori su temi molto attuali in quanto come diceva il grande Falcone: parlare della mafia è l'unico modo per sconfiggere questo male ".