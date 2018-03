Ostia: "voragini" anche sulla passerella, varchi al mare off limits per passeggini e disabili

"Voragini" vere e proprie anche sulle passerelle. Succede ad Ostia dove le passeggiate per il libero accesso al mare sono ormai in stato di abbandono. La situazione più grave riguarda il Pontile, vero simbolo del X Municipio.

I varchi al mare posti ai due lati di piazzale dei Ravennati, oltre che poco sicuri, risultano totalmente inagibili ai portatori di disabilità ma anche alle famiglie con passeggini al seguito. Il passaggio in legno versa in condizioni pessime con la passerella, in più punti, sconnessa o addirittura con la presenza di buchi.

In diverse zone c'è anche un gran quantitativo di sabbia che trasforma così il tratto inagibile. Anche lo scalino che porta alla spiaggia non è attraversabile da tutti e rende tale passaggio accessibile a pochi.

"Leggere la Sindaca Raggi e la Presidente del Municipio Di Pillo che millantano il rilancio del Mare di Roma e poi trovare l'unico varco libero al Pontile di Ostia inaccessibile, è surreale, oltre che imbarazzante. La passerella in legno è distrutta e non possono passare carrozzine, passeggini, ma neppure pedoni. E se riesci ad arrivare alla fine della passerella, ricettacolo di rifiuti, ci trovi decine di teli esposti al sole dai vucumprà. Siamo alla vigilia di Pasqua e turisti e residenti troveranno un'accoglienza vergognosa. Come si fa a non garantire neppure un minimo di decoro e di sicurezza?". È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche autonomiste 'Ora' e 'Un Sogno Comune'.

"È incredibile - conclude Bozzi - lo scollamento tra propaganda a cinquestelle e realtà. Si raccontano oniriche visioni di rilancio del Mare di Roma, ma poi chiunque può andare al Pontile e vedere lo stato reale delle cose. Ogni problema viene negato o coperto e quel poco che di fa lo si fa a rilento. Il Pontile, biglietto da visita della città insieme al piazzale della Rotonda, chiuso da anni per degrado, non può essere abbandonato. Questo purtroppo è lo stato delle cose sotto gli occhi di tutti".