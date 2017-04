Ostia, vandali al centro Affabulazione: sui muri svastiche e croci celtiche

Ancora un atto vandalico al Centro Socio Culturale Affabulazione di Ostia. Dopo quello fatto l'anno scorso in cui fu sfreggiato il murale dall'artista australiano Jimmy C, nell'ambito del progetto di riqualificazione e decoro del quartiere, un nuovo atto stavolta contro le insegne e i muri del centro.

"Tra pasqua e pasquetta, il centro di piazza Agrippa è stato per l'ennesima volta preso di mira e devastato da un gruppo di vandali. - denunciano da Affabulazione - Svastiche e croci celtiche a coprire le insegne esterne del centro, vasi di fiori divelti, campanelli strappati dal muro, lampade oscurate con vernice nera. I simboli parlano chiaro. Siamo di fronte ad un'altra azione vandalica ad opera di un gruppo di estrema destra di chiaro stampo fascista, contro un luogo della socialità che lavora per lo sviluppo del quartiere e la costruzione di una comunità accogliente e solidale:un luogo per le famiglie ed i giovani, per i bambini e gli anziani, gli italiani e gli stranieri".

"Siamo stanchi di assistere a questo scempio, a subire questi beceri attacchi notturni ad opera di chi utilizza la violenza ed il vandalismo come unica forma di espressione. - si legge nel comunicato - Che le forze dell'ordine facciano le indagini per smascherare chi si nasconde dietro la politica per vandalizzare il quartiere. Si prendano in consegna le immagini della videosorveglianza per punire i delinquenti. La violenza figlia della becera ignoranza non deve restare impunita".

Sulla vicenda è intervenuto anche il responsabile di CasaPound del X Municipio Luca Marsella: "Affabulazione è un'occupazione abusiva che fa capo ad un ex consigliere di Sel, assunto a tempo indeterminato dal Comune di Roma e stipendiato con soldi pubblici. Il Comune, sempre con soldi pubblici, paga anche le utenze di Affabulazione. Le iniziative organizzate nella struttura prevedono il pagamento di biglietti d'ingresso e quote di iscrizione, tutto chiaramente senza versare un euro di tasse. L'insegna che sarebbe stata oggetto di atti di vandalismo è un abuso, per il quale qualsiasi commerciante sarebbe stato pesantemente multato. Quindi, stiamo parlando di un centro sociale occupato che compie mille abusi ed evade le tasse a cui le utenze le paghiamo noi ed il problema sono due scarabocchi su un'insegna (che nemmeno dovrebbe esserci)?".