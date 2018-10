Ostia, l'università del Mare è realtà: al via il corso speciale di Ingegneria

Ostia inagura la "sua" università. Presso i locali dell'ex Enalc Hotel, chiuso da 33 anni, sono stati presentati i corsi del primo anno accademico relativi al triennio Ingegneria delle Tecnologie per il Mare, unico sull'intero territorio nazionale, coordinati dall'Università Roma Tre. Ad ospitare il polo Universitario, intitolato nei mesi scorsi a Giulio Regeni, sarà l'ex albergo dismesso su via Bernardino da Monticastro.

A tagliare il simbolico nastro la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, il Rettore Luca Pietromarchi, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Presidente del CNR Massimo Inguscio. Il corso di Ingegneria delle Tencologie del Mare riguarderà lo studio di tutto quanto è legato al mare e quindi l'energetica, lo sfruttamento delle risorse rinnovabili, l'ingegneria off-shore, le costruzioni marittime, la protezione della costa, la dinamica del moto ondoso.

Previsto anche un laboratorio di ingegneria dei fluidi. Il nuovo polo universitario, raggiungibile con la Roma-Lido alla fermata Castel Fusano.

"Meno di un anno fa abbiamo raccolto una sfida importante per il litorale e, dopo appena 10 mesi, ecco che inauguriamo il polo universitario di Ostia", ha dichiarato il rettore di Roma Tre Pietromarchi che ha preannunciato un nuovo corso di giurisprudenza in servizi giuridici e dato il benvenuto si primi 101 studenti che studieranno nel lido.

Il corso di Giurisprudenza, secondo Pietromarchi, sbarcherà ad Ostia tra due anni e sarà una laurea triennale che "contribuirà a fare di Ostia un centro universitario di eccellenza in grado di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani".

"Senza la passione di RomaTre non avremmo mai aperto questa università", di Zingaretti che confessa come "l’idea del polo universitario sia arrivata durante una fiaccolata per la legalità" dopo l’aggressione di Roberto Spada a Daniele Piervincenzi. "Non potevamo far finta di nulla, dovevamo dimostrare come istituzione che fosse possibile cambiare il flusso ad Ostia. Perché è lo Stato che, su questo territorio, deve, vuole e può investire".

"L'avvio dei corsi segna un momento di grande rilevanza per l'intero territorio del Municipio X", hanno commentato in una nota congiunta la Presidente Di Pillo e le assessore alla Scuola e al Bilancio e Patrimonio, Germana Paoletti e Paola Zanichelli.

A valle dell'inaugurazione del Polo universitario lidense, un accordo di collaborazione tra Roma Tre e X Municipio. "Un accordo che ha una forte valenza per il territorio e che, grazie alla piena collaborazione tra le parti, consentirà agli studenti di applicare, in un contesto ideale, la disciplina oggetto di studio", fanno sapere dal parlamentino di Ostia.