Umanità e professionalità al pronto soccorso

Volevo esprimere la mia riconoscenza e complimentarmi con il personale medico e infermieristico dell'Ospedale GB Grassi di Ostia Lido. Purtroppo mi sono dovuto recare in urgenza venerdi sera con mia figlia di 11 anni, causa un morso sulla gamba che le ha provocato una consistente ferita lacero contusa. Già al nostro arrivo in accettazione siamo stati trattati subito con estrema pazienza e professionalità dall'infermiera Sabrina, che con le sue parole, e con professionalità è riuscita tranquillizzare la bambina. Nel giro di 10 minuti è intervenuto il Dott. Matteo Virzi', che con Pazienza e Capacità ha suturato in maniera Eccellente mia figlia , ma sopratutto con UMANITA'. Ci tenevo a Complimentarmi con tutto il personale del Pronto Soccorso , che spesso viene denigrato, proprio per quel Senso di Dovere ma sopratutto per l'UMANITA' dimostratami. Grazie