Tritovagliatore ad Ostia, residenti furiosi. M5S smentisce: "No a centro raccolta rifiuti"

Tritovagliatore ad Ostia sì o no? In queste ore il dibattito ha infiammato il litorale. Dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, dalla Regione Lazio al Comune di Roma. Un rimpallo di dichiarazioni che hanno solamente creato confusione tra i residenti del X Municipio, per l'eventuale arrivo dell'apparato in grado di separare i rifiuti che dovrebbe nascere nel centro Ama di via dei Romagnoli, a Ostia Antica, alle spalle di Dragona.

L'ANNUNCIO DELLA REGIONE - Tutto è iniziato quando l'assessore all'Ambiente e Rifiuti delle Regione Lazio, Mauro Buschini, riferendo in Assemblea regionale sulla questione dei rifiuti di Roma Capitale ha detto: "Una autorizzazione è stata chiesta in risposta a una sollecitazione fatta dal nostro assessorato nel corso delle riunioni con Roma Capitale, alla presenza di Ama, e che secondo noi avrebbe la possibilità di lenire la situazione. Cioè per l'attivazione del tritovagliatore mobile autorizzato dalla Regione a Rocca Cencia, che ci è stato chiesto di spostare nel municipio di Ostia, e che ci siamo impegnati a dare nel più breve tempo possibile, rappresentando il fatto che essendo un impianto mobile è una autorizzazione piuttosto semplice".

RESIDENTI FURIOSI - In poco tempo, sui social, si crea così il caos. I residenti, furiosi, commentano: "Non vogliamo pure il centro rifiuti qui, già siamo abbandonati a noi stessi". Altri aggiungono: "Già ci hanno commissariato, ora vogliono farci questo regalo?".

Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli incalza: "La decisione è assurda perché l'area dove si collocherà il tritovagliatore si trova in un'area già congestionata dal traffico e che si paralizzerà con l'arrivo degli oltre 50 tir che giornalmente porteranno i rifiuti in quell'area, sono strade come la via Ostiense e via dei Romagnoli, inoltre l'area si trova a poche centinaia di metri da Ostia Antica e da quartieri residenziali".

Sinistra Italiana rincara la dose: "Ci chiediamo se sono stati fatti studi ambientali relativi alla permeabilità del terreno e alla idoneità del luogo indicato per ospitare il tritovagliatore, così come ci chiediamo se sia stato valutato da qualcuno l'impatto sulla viabilità, già congestionata". Sui gruppi facebook i comitati di quartiere e i cittadini si sfogano.

LA SMENTITA - Così, nel tardo pomeriggio di ieri, arriva la smentita. A darla è Pinuccia Montanari, assessora all'Ambiente del Comune di Roma, a Radio Roma Capitale: "Ad Ostia non ci sarà nessun centro di raccolta. Questi impianti sono lontani dalle zone abitate. Siamo disponibili a tornare ad un tavolo con la Regione, ma il Comune continuerà a dire no a nuove discariche ed inceneritori".

Una presa di posizione ripresa anche da Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio e già consigliere proprio nel X Municipio: "La notizia è totalmente infondata che serve a creare confusione e nascondere le responsabilità della Regione Lazio e le porcate che hanno fatto in questi anni i vecchi partiti riguardo il tema dei rifiuti. Il nostro piano prevede tre impianti di trattamento aerobico dell'organico fuori dai centri abitati e una rivoluzione culturale che loro non sono in grado di comprendere. Ad Ostia non ci sarà nessun centro di raccolta. Cari partiti rilassatevi e godetevi il cambiamento. Può essere bello".