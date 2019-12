Totti, che sorpresa: l'ex capitano della Roma in visita alla comunità di Sant'Egidio di Ostia

A pochi giorni dal Natale, Francesco Totti insieme a sua moglie Ilary Blasi, ha fatto visita ai bambini e ragazzi della Scuola della Pace e al laboratorio d'arte degli artisti disabili di via Baffigo.



Per gli ospiti del centro di Ostia è stata una sorpresa. Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati intorno alle ore 16,30 e sono stati travolti dall'affetto dei presenti. L'ex Roma insieme alla moglie si sono interessati alle attività del presidio di volontariato dove si fa scuola d'arte e si preparano i pasti per i senza fissa dimora.