Un torneo di pallanuoto per ricordare Alessandro, morto in un incidente a Centro Giano

Un torneo di pallanuoto per ricordare Alessandro Bianchi, morto a 23 anni in un incidente stradale lo scorso 1 dicembre. Il dramma si era consumato in una stradina dell'entroterra, in via Casaletto di Giano. Un impatto violento tra la moto Honda di Alessandro e una Ford Fiesta guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che accerteranno presto le cause dell'impatto, e i sanitari del 118.

Alessandro Bianchi dopo lo scontro è caduto sull'asfalto. Il 23enne, dopo le prima cure del caso, è stato trasportato in codice rosso al Grassi di Ostia. Poi, una volta stabilizzato, portato con un urgenza in condizioni critiche al San Camillo. I traumi riportati, però, erano troppo gravi. Dopo ore di lotta, Alessandro è morto. Un tragico epilogo che ha spaccato a metà le vite di chi lo conosceva.

Tanta la commozione di amici e parenti. King, come lo chiamavano gli amici, era allenatore della Asd Campus Roma Pallanuoto di Acilia, giocava in Serie B nella Tyrsenia Sporting Club "Fabiana Straini" ed era ex studente dell'istituto Faraday di Ostia. Uno ben voluto, con una marea di amici. In fondo basta poco a conoscere "il mondo", come dicono i ragazzi del litorale.

Per onorare la sua memoria l'Asd Campus Roma di Juan Ramon Garcia e l'Asd Tyrsenia di Mario Monti hanno organizzato ​il 1° Quadrangolare di pallanuoto Under 13 e Under 17, per quello che sarà il I Memorial Alessandro Bianchi che andrà in scena il prossimo 6 gennaio. Il tutto condito dall'hashtag #sempreconnoirebianchi.