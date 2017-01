Ostia, oltre 3000 tra atleti e spettatori al torneo Internazionale In.ToRome 2017

Si è appena conclusa l'ottava edizione del torneo internazionale di Basket In.To.Rome. 26 squadre provenienti ad Ostia Lido da tutta Italia ed Europa, 40 partite, 350 atleti, 150 dirigenti, che uniti agli accompagnatori e al pubblico giunto per l'occasione, ha fatto salire a 3000 il numero di persone presenti tra il Paladifiore, sede della Lido di Roma Basket, il campo delle Stelle Marine, del San Leonardo ad Acilia,del Centro Sportivo Tellene a Tor De Cenci e della palestra Keplero, sede dall'Olimpia Roma Basket.

L' ottava edizione di In.To.Rome, e' stata organizzata dalla Lido di Roma Basket in collaborazione con basketincontro.it, il sito di basket più importante d'Italia che ha seguito la manifestazione con diretta streaming, con articoli e tabellini di ogni partita in tempo reale, e dalla federazione italiana pallacanestro del presidente Petrucci, il comitato regionale lazio del presidente Martini, il comune di Roma ed il X municipio di Roma capitale.

Il torneo è un evento di prestigio che si ripete ogni anno nel X Municipio, grande occasione per future star del basket, come nel 2012 quando calco' il parquet di Ostia Luka Doncic, talento mondiale oggi in forza al Real Madrid.

L'edizione del 2017 e' stata vinta dall'Aba Legnano per la categoria Under 14 e dall'OlimpiaRoma per l'Under 12, nelle finali seguite a bordocampo da oltre 1000 persone.



Precisa Matteo Picardi, presidente della Lido di Roma Basket "Il mega evento é ormai una kermesse riconosciuta a livello europeo tanto da essere approvata dalla Eybl, la lega europea giovanile di pallacanestro. Sponsor tecnico dell'evento Decathlon che ha voluto partecipare con grande attenzione regalando a tutti gli atleti una maglietta ricordo, oltre a devolvere alcuni prodotti ad un progetto per la Tanzania", conclude con i ringraziamenti "ringrazio per la partecipazione Luca Banchi, ex allenatore di Olimpia Milano e Montepaschi Siena, oltre ad Alessandro Nocera allenatore di Trieste; le forze armate e l'aeronautica di pratica di mare per aver messo a disposizione i mezzi necessari alle squadre e agli accompagnatori per spostarsi nei vari campi di gioco del torneo, ci vediamo per la nona edizione sempre ad Ostia e con sempre maggiore partecipazione"