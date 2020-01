Ostia: torneo di calcio della Befana: alla Longarina protagonisti i bambini e la beneficenza

Una sede storica per una giornata particolare dedicata a chi è affetto da sindrome atassica.

Il Club Italia anche quest’anno, in occasione della Festa dell’Epifania, organizza un torneo di calcio che coinvolge 18 squadre e circa 400 piccoli atleti appartenenti alle scuole calcio di società dilettantistiche del territorio.

È dal 1990 che il Club Italia organizza eventi sportivi a carattere regionale, nazionale ed internazionale e, dal 1999, la manifestazione del giorno della Befana è dedicata alla piccola Melania Castagna, prematuramente scomparsa.

Ad ospitare l’evento di lunedì 6 gennaio, il Centro Sportivo Longarina Totti Soccer School in via di Castelfusano, 79, a due passi dagli Scavi di Ostia Antica.

Questa edizione del 2020 avrà inizio alle 9.30 sui campi di calcio a 5; sui campi di calcio a 7 si esibiranno invece le formazioni dei Pulcini, classe 2010.

Ed anche questa volta non poteva mancare lo spettacolare atterraggio della Befana, in chiave moderna. Non più a cavallo di una scopa ma a bordo di un elicottero. Sarà lei a donare ai bimbi presenti un ricordo della manifestazione il cui incasso sarà devoluto all’AISA (Associazione Italiana sindromi atassiche).

LE SQUADRE

ATL Fiuggi

ATL Focene

Centro Giano

Fiumicino

Guidonia

Honey

Ostia Antica

Palocco

Pescatori

Pol. L’Archetto

Ragazzi di vita

S: Leonardo

S: Melania

Sporting FCO

Stella Azzurra

Stella Polare

Totti Soccer

Trigoria