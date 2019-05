Ostia: addio 'Topola', blitz dei volontari di Retake per rimuovere la scritta sul Pontile

"Daniele, mi sto innamorando di te", firmato 'Topola'. La scritta, apparsa sul Pontile di Ostia, in poco tempo ha fatto il giro del web e indignato tanti residenti. Tra loro anche i volontari di Retake che, in poche ore, hanno messo in piedi un evento e, armati di spazzole, acqua e sabbia, hanno ripulito l'area restituendo decoro al luogo storico del mare di Roma.

Grazie alla volontà di Gianni Fippi che ha acquistato il solvente e a Leandra Gargiulo che ha portato le spazzole di ferro l'orribile scritta comparsa da qualche giorno, è sparita. La sabbia di Ostia ha poi fatto il resto, eliminando le ultime tracce di vernice. A documentare il tutto Aldo Marinelli de 'La Mia Ostia' con la consueta fotogallery.