Ostia: cede un tombino in mezzo alla strada, linee autobus deviate

Cede un tombino e così viale Vasco De Gama viene temporaneamente chiusa. Succede ad Ostia dove le linee 04-05-014-015 sono state deviate come comunica Atac che ha soppresso le fermate n°76514 "Vasco de Gama/Consalvo" e 77004 "Vasco de Gama/Baleniere".

Le linee 05, 014 e 015 deviano in direzione esterna, da via Cardinal Ginnasi proseguono in via Capitan Consalvo, corso Duca di Genova, via dei Bragozzi e viale Vasco de Gama. Lo 04 devia in direzione largo Villani, da via Cardinal Ginnasi prosegue in via Capitan Consalvo, corso Duca di Genova, via dei Bragozzi, viale Vasco de Gama e via delle Baleniere. Circolano invece i mezzi Cotral. Sul posto la ditta per la manutenzione stradale.